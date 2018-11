Polska mówi NIE europejskiej straży granicznej! „Nie zgodzimy się na ograniczanie suwerenności”

„Polska nie zgadza się na ograniczenie suwerenności w związku z działalnością unijnej agencji Frontex oraz powstającej agencji ds. azylu” – oświadczył w Bratysławie polski minister spraw zagranicznych i administracji Joachim Brudziński.

Minister Brudziński powiedział, że reforma agencji Frontex nie może dokonywać się kosztem formacji, jaką jest polska Straż Graniczna.

„Wszystkie głosy, jakie padły w dyskusji, podnosiły kwestię wzmocnienia Frontexu, ale co z punktu widzenia Polski jest istotne i zasadne, wszystkie państwa podzielają nasze stanowisko, żeby wzmocnienie Frontexu nie odbyło się kosztem suwerenności państw narodowych” – powiedział Brudziński.

Polityk zwrócił także uwagę, że Polska podobnie podchodzi do planów utworzenia nowej agencji do spraw azylu. Do deklaracji, która ma zostać przyjęta w czwartek, strona polska chce wprowadzić sformułowanie dotyczące suwerenności państw narodowych.

„Kompetencje, które mają zostać nadane nowej agencji, nie mogą podważać kompetencji państw członkowskich UE, nie mogą prowadzić do ich odbierania. To kwestia imponderabiliów” – dodał Brudziński.

Prawdopodobnie takie same stanowisko w sprawie „Frontexu” zajmą także przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Austriacy, Bułgarzy, Chorwaci i Rumuni.

źródło: PAP / Wolność24.pl