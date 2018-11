Putin nie będzie rozmawiał z Poroszenką. Odrzucił prośbę prezydenta Ukrainy

Władze na Kremlu poinformowały, że prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, zwrócił się z prośbą o rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Prezydent Rosji nie zgodził się jednak.

Prezydent Ukrainy chciał rozmawiać ze swoim rosyjskim odpowiednikiem na temat uwolnienia zaaresztowanych przez Moskwę okrętów i ich załóg. Władimir Putin nie zgodził się na rozmowy na ten temat. Informację przekazał dziennikarzom doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow.

Do aresztowania ukraińskich jednostek doszło w poniedziałek. Holownik w asyście dwóch kutrów artyleryjskich próbował przepłynąć z Odessy do ukraińskiego portu Berdiańsk położonego nad Morzem Azowskim. Rosjanie nie dopuścili, by jednostki przepłynęły przez Cieśninę Kerczeńską. Doszło między innymi do staranowania ukraińskiego holownika przez okręt rosyjskiej straży granicznej.

Kilka godzin później Rosjanie zdecydowali o zatrzymaniu jednostek w związku z naruszeniem rosyjskich wód terytorialnych. Doszło do wymiany ognia w wyniku, którego rannych zostało 3 ukraińskich marynarzy.

Ukrainian sailors’ seizure UPDATE 12:00 November 27 The first picture of Ukrainian "Berdyansk" small armored artillery boat damaged by Russian ships. Expert estimates confirm the hit was by a 30 mm projectile from “Izumrud’s” AK-630 artillery system. pic.twitter.com/3fsm7F6SS7 — Ukrainian Military Portal (@mil_in_ua_en) November 27, 2018

Rosjanie dokonali abordażu i aresztowali ukraińskie jednostki. Zostały odstawione pod eskortą do portu w Kerczu na Krymie. 22 marynarzy i 2 oficerów SBU trafiło do rosyjskiego aresztu. Kilkunastu z nich zostało już aresztowanych pod zarzutem nielegalnego przekroczenia granicy. Wczoraj ujawniono nagranie na którym Ukraińcy „przyznają się” do naruszenia rosyjskich wód terytorialnych Rosjanie pokazali film. Ukraińscy marynarze „przyznają się” do naruszenia wód terytorialnych Rosji! [WIDEO]

Można spodziewać się, że kwestia ukraińskich marynarzy będzie wykorzystywana przez Kreml jako karta przetargowa i nieprędko opuszczą oni rosyjskie areszty.