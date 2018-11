Znany rosyjski jasnowidz: „W przyszłym roku bomba atomowa uderzy w jedno z amerykańskich miast. To będzie początek III wojny światowej”

Aleksiej Fud, znany rosyjski jasnowidz przepowiada wielką zagładę w przyszłym roku. Ma się ona rozpocząć od ataku jądrowego na „jedno z amerykańskich miast”.

Jasnowidz z Rosji, Alexey Fud ogłosił, że w przyszłym roku czeka nas apokalipsa z powodu III wojny światowej. Jednak jego zdaniem nie będzie ona miała początku na Ukrainie i Morzu Azowskim. Spowodowana będzie atakiem jądrowym na „jedno z amerykańskich miast” dokonanym przez muzułmańskich terrorystów. W odpowiedzi na to wydarzenie, Waszyngton rozpocznie wojnę na wielką skalę z całym światem arabskim.

Swoją wizją podzielił się w rozmowie z ApiNews. – Rok 2019 przyniesie wiele bólu Ameryce. W drugiej połowie 2019 roku – z żalem to przyznaję – terroryści zdobędą ładunki jądrowe i wysadzą w powietrze jedno z największych miast w USA. Zostanie ono całkowicie wymazane z map – mówi Aleksiej Fud, rosyjski jasnowidz.

Zapytany o to, które to będzie miasto, stwierdził, że „przede wszystkim Nowy Jork”. – To on jest najbardziej zagrożony, jednak terroryści mogą zmienić swoje plany. Może to być też Los Angeles, Detroit lub Chicago – przekonuje.

Po tym ataku USA mają rozpocząć wojnę na wielką skalę ze światem arabskim. Według jasnowidza z Rosji, „jest bardzo możliwe, że spór skończy się trzecią wojną światową” w której „może być użyta broń atomowa”. – Ale byłyby [ataki jądrowe – red.] to raczej ataki lokalnie. Mam tylko nadzieję, że Rosja się nie zaangażuje – podsumował Aleksiej Fud, znany rosyjski jasnowidz.

Źródło: alamongordo.com