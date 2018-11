Biały Dom gotowy na Święta Bożego Narodzenia. Imponujące dekoracje zaprojektowane przez Melanię Trump [VIDEO, FOTO]

Donald Trump obiecał Amerykanom przywrócenie Świat Bożego Narodzenia, zamiast Obamowych Świąt Zimowych. Pierwsza Dama osobiście zaprojektowała wspaniałe dekoracje zdobiące Biały Dom.

Trump przywraca Boże Narodzenie do Białego Domu i robi to w imponującym stylu. Przed siedziba prezydenta oświetlono już „Narodową Choinkę”.

Donald Trump w imieniu swoim i rodziny złożył już Amerykanom życzenia.

– Niech te święta przyniosą pokój waszym sercom, ciepło waszym domom, radość waszym duszom i radość światu. Szczęśliwego Bożego Narodzenia – powiedział Trump.

On behalf of @FLOTUS Melania and the entire Trump family, I want to wish you all a very MERRY CHRISTMAS! May this Christmas Season bring peace to your hearts, warmth to your homes, cheer to your spirits and JOY TO THE WORLD! #NCTL2018🎄 pic.twitter.com/XNMJQ5JDSU

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2018