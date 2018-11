Czas na ostrą Zimę! Wyż „Dominik” nadciąga ze Skandynawii. Będzie tęgi mróz do -15 stopni!

Osoby cierpiące na depresję z powodu braku słońca mogą odetchnąć z ulgą. Znad Skandynawii nadciąga do nas wyż Dominik, który przyniesie ze sobą duże przejaśnienia. Niestety, wraz z nim nadciągnie tęgi mróz.

Serwis Twoja Pogoda informuje, że wyż Dominik przesuwa się nad Bałtyk w kierunku Litwy, Białorusi i Rosji. W Polsce zrobi się przez to o wiele chłodniej. Spodziewany jest też wzrost ciśnienia. Za dwa dni ma wynieść do 1040 hPa.

– Tym samym pojawiające się miejscami drobne opady mżawki, a także deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, będą ustępować. Jednak im będzie pogodniej, tym zimniej, bo wraz z wędrującym wyżem zacznie do nas płynąć powietrze arktyczne, którego źródłem będzie m.in. Grenlandia – informuje Twoja Pogoda.

Od środy zacznie się całodobowy mróz. Najchłodniej będzie na wschodzie naszego kraju. Miejscami temperatura o poranku wyniesie -15 stopni Celsjusza. Silne porywy wiatru o prędkości 50-60 km/h spotęgują uczucie zimna.

Synoptycy zwracają uwagę, by pamiętać w taką pogodę o potrzebujących i zachęcają do reagowania w przypadku natknięcia się na osoby starsze, bezdomne lub nietrzeźwe. Oprócz tego zaleca się zabieranie zwierząt z dworu do domu.