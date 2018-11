Czy Pakt Imigracyjny staje się fikcją? Rząd Włoch nie chce go podpisać bez decyzji parlamentu. „Budzi obawy obywateli”

Coraz mniejsze są szanse, że przygotowany przez ONZ Pakt Imigracyjny będzie miał jakiekolwiek realne znaczenie. Z podpisania go wycofują się kolejne państwa, a rząd Włoch chce pozostawić decyzję parlamentowi.

Wicepremier Matteo Salvini powiedział, że włoski rząd nie podpisze na konferencji w marokańskim Marrakeszu Paktu Imigracyjnego. O tym czy w ogóle zrobi to w jakimś późniejszym terminie ma zdecydować parlament.

Konferencja ratyfikacyjna ma obyć się 10 i 11 grudnia. Potem jego przyjęcie ma być jeszcze głosowane na Zgromadzeniu ogólnym ONZ. Do Marrakeszu na międzyrządową konferencję nie wybierają się więc przedstawiciele Włoch.

– Musi się odbyć debata w parlamencie. Włoski rząd che by to on ostatecznie zdecydował – mówił premier Giuseppe Conte. – Pakt Imigracyjny jest dokumentem budzącym obawy wielu obywteli.

Tak więc ostateczną decyzja zostanie podjęta dopiero na podstawie debaty parlamencie.

Włosi idą w ślady Szwajcarów. Początkowo rząd szwajcarski zapowiadał ratyfikowanie dokumentu, ale ostatecznie decyzję chce poddać pod głosowanie w parlamencie.

Pakt Imigracyjny przewiduje m.in., iż prawo do imigracji zostanie zaliczone do kategorii praw człowieka. Tym samym w praktyce zniknie pojęcie nielegalnego imigranta.

Kilka państw oficjalnie już zapowiedziało, że nie przystąpi do Paktu. Jako pierwsze zrobiły to Stany Zjednoczone. Po nich taką deklarację złożył Izrael. Oficjalnie o nieratyfikowaniu dokumentu poinformowały także m.in Węgry, Polska, Austria, Estonia, Bułgaria i Czechy.