Czy to dlatego Cejrowski wyleciał z TVP Info? Rano zbeształ Mosbacher, po południu już go zdjęli, żeby nie powiedział tego na antenie. „TVN to CNN”

Wojciech Cejrowski został zdjęty z ramówki TVP Info gdzie występował w progrmaie Michała Rachonia „Minęła 20”. Być może władze państwwej telewizji przestraszyły sie tego co może powiedzieć w w czwartek wieczorem o skandalu jaki wywołała ambasador USA w Polsce Georgetta Mosbacher.

W czwartek rano Cejrowski był gościem Krzysztofa Skowrońskiego w poranku radia Wnet. Powiedizał tam wprost oc myśli o skandalu wywołanego przez ambasador Mosbacher.

„Należało zastosować dyplomatyczne mechanizmy, czyli prezydent Duda wzywa ją na dywan, bo on może, on przyjmuje listy uwierzytelniające, czyli mógłby ja wezwać w 12 minut, bo tyle zajmuje przejechanie na sygnale razem z wchodzeniem do limuzyny” – zaczął temat Cejrowski.

„I tam należało włączyć kamerę i nakręcić to spotkanie dyplomatyczne, zbesztać babsztyla za takie zachowanie i zapytać czy woli Pani przepraszać Polskę i naszego premiera za literówkę w nazwisku, za brak tytułów, czy wyjeżdża Pani jutro?”

„Prawdopodobnie wybrałaby przeprosiny, bo by się zorientowała, że walnęła gafę. I jeszcze powinien telefon zadzwonić do Departamentu Stanu, bo Trump wsadził kilku swoich, którzy na Polsce patrzą przychylnie – we własnym interesie, bo ich interesuje Fort Trump, żeby prztyczka dać Niemcom i pokazać fangę Rosjanom, którym fangę trzeba pokazywać codziennie. I sam Trump rozumie taką koncepcję jak fake news i te media, które rozrabiają” – mówił Cejrowski.

„I można by Białemu Domowi wytłumaczyć przez telefon, że ta Pani broni TVN, bo przeczytała, że kapitał to Amerykanie, ale nie doczytała ze TVN to CNN. CNN, który Trump kopie po nerkach na każdej konferencji prasowej, że są fałszerzami newsów tak samo jak TVN jest fałszerzem newsów, gra w tej samej drużynie przeciwko Trumpowi. Oszukał ją ktoś, ona się nie zorientowała, że zasadniczo CNNu broni, czyli nie reprezentuje prezydenta Trumpa.”

„Trzeba było ja zbesztać porządnie i jej wytłumaczyć co zrobiła.”

O reakcji polskich władz Cejrowski powiedział krótko: „Napluto nam w twarz a my mówimy ze nic się nie stało.”

Najwyraźniej ktoś się w TVP Info przestraszył co powie Cejrowski w czwartek wieczorem. Pytanie na czyje polecenie? Polskiego rządu czy może lobby jakiegoś innego narodu?