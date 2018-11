Facebook jest rasistowski? Były pracownik oskarża koncern Zuckerberga

Okazuje się, że obklejenie plakatami „Black Lives Matter” (BLM) nie uchroni firmy przed oskarżeniami o rasizm. Były czarnoskóry pracownik oskarża Facebooka, że ten jest głuchy w sprawie dyskryminacji rasowej, mimo deklaracji i progresywnego wizerunku firmy. A może ot nie rasizm tylko rynek weryfikuje czarnoskórych pracowników?

Mark Luckie jest były pracownikiem Facebooka. Był menadżerem ds. Strategicznych Partnerów i Globalnych Influencerów skupionym na Niedowartościowanych Głosach.

We wtorek porzucił stanowisko. Screeny rozmowy z kierownictwem na temat rasizmu w firmie opublikował na Twitterze.

I appreciate Facebook's response to my post calling out discrimination at the company. However, the tone is noticeably different from the only response I received from senior leadership after sharing the post internally. pic.twitter.com/S3fqT7u174

— Mark S. Luckie (@marksluckie) November 27, 2018