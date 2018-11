Jasnowidz Jackowski nie miał racji? Zimy stulecia nie będzie, bo za kilkanaście dni nastąpi koniec świata. W Ziemię uderzy inna planeta

Niestety, jasnowidz Krzysztof Jackowski nie zawsze ma rację. Tym razem wydaje się, że znacząco się pomylił. W sobotę zapowiadał zimę stulecia, ale nie „zobaczył” końca świata, który wg innych informacji ma nastąpić już za kilkanaście dni!

Przypomnijmy, dziś opublikowaliśmy artykuł w którym ufolodzy zgodnie twierdzą, że za kilkanaście dni czeka nas zagłada ludzkości. Wszystko to ma spowodować planeta Nibiru.

Do zagłady świata ma dojść za niecały miesiąc, zaś jej data wyznaczona jest co do minuty. Masowego wymierania ludzkości należy wypatrywać 16 grudnia między godz. 16.14 a 16.36. Wówczas właśnie ma dojść do eksplozji tajemniczej planety, o której milczy NASA.

Jeśli zatem wierzyć w obydwie informacje, to wspominana zima stulecia powinna nadejść za dosłownie kilkanaście godzin.

Jackowski 24 listopada przewidywał bowiem:

„Obawiam się, że niedługo nacieszymy się zimą tego roku, ponieważ ta zima będzie bardzo kapryśna. Ta zima da się nam we znaki, będziemy mieli jej dosyć z powodu jej kapryśności, ale też z powodu jednego lub dwóch napływów bardzo poważnych chłodów, a też śniegów. Przynajmniej tu u nas w Polsce przejdzie masywna fala śnieżyc, krótki okres, ale poczujemy dużo śniegu.”

W związku z tym nie pozostaje nam nic innego, jak przypomnieć Wam zbieraniu zapasów na wypadek apokalipsy i zakupie zimowych kurtek, gdyby jednak tajemnicza planet „jakimś cudem” się nie pojawiła ;)

