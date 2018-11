Jednorożce żyły na Syberii 39 tys. lat temu

W czasopiśmie naukowym „Nature Ecology & Evolution” opublikowano wyniki badań, z których wynika, że na Syberii jeszcze około 39 tys. lat temu żyły „syberyjskie jednorożce”. Potoczna nazwa stworzeń odnosi się do wymarłego gatunku prehistorycznego „Elasmotherium sibiricum”.

– Wierzyliśmy dotychczas, że nosorożcowe „Elasmotherium sibiricum”, znane też jako „Syberyjskie jednorożce” wyginęły około 200 tys. lat temu. […] Okazuje się, że „Sibiricumy” przetrwały dłużej i we Wschodniej Europie oraz Centralnej Azji żyły jeszcze 39 tys. lat temu – czytamy w artykule.

Oznacza to również, że prehistoryczny przodek współczesnego nosorożca żył już razem z pierwszymi ludźmi. Najczęściej gatunek ten występował na terenie Syberii we współczesnej Rosji oraz na północy dzisiejszej Mongolii, Chin i Kazachstanu.

Elasmotherium sibiricum to prehistoryczny przodek nosorożca. Był wysoki na 2,5 metra, zaś długość osiągała do 6 metrów. Masa zwierzęcia dochodziła nawet do 5 ton. Posiadał pojedynczy, dwumetrowy róg na przodzie czaszki.

W przeciwieństwie do współczesnych nosorożców, miał o wiele dłuższe nogi i potrafił galopować z ogromną prędkością. Zęby były zbliżone budową do końskich, przystosowane do spożywania nisko rosnącej roślinności. Ponadto bardzo dobrze znosił niskie temperatury.

