Katastrofa, która zniszczy naszą planetę już za kilkanaście dni. Wiemy kiedy dokładnie

Ufolodzy są zgodni w kwestii katastrofy, która zniszczy naszą planetę. Data jest podana z dokładnością do minuty. Zagłada zostanie spowodowana przez planetę Nibiru.

Ufolodzy podali datę końca świata. Zagłada spowodowana zostanie przez planetę Nibiru. Ufolodzy opierają się na danych naukowców zajmujących się tajemniczym gigantycznym obiektem, który pojawił się w Układzie Słonecznym. Według ufologów, w razie zderzenia z inną planetą może doprowadzić do jej zniszczenia.

Według nich, jest to nieznana planeta nazwana Nibiru. Według teorii spiskowych, zdążyła ona już wykonać pełen obrót wokół słońca, zaś jej obecność w układzie słonecznym powoduje zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne oraz aktywność sejsmiczno-wulkaniczną. Ponadto orbitując w pobliżu słońca może wybuchnąć z powodu ogromnego ciśnienia w swoim wnętrzu.

Do zagłady świata ma dojść za niecały miesiąc, zaś jej data wyznaczona jest co do minuty. Masowego wymierania ludzkości należy wypatrywać 16 grudnia między godz. 16.14 a 16.36. Wówczas właśnie ma dojść do eksplozji tajemniczej planety, o której milczy NASA.

Źródło: sputniknews.com