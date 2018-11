Michalkiewicz: Żydowski kapitał instaluje się w mediach opiniotwórczych. Nawet naczelnik państwa przycupnął

Stanisław Michalkiewicz w swoim najnowszym felietonie dla TV Asme na YouTube odniósł się do ostatnich wydarzeń na linii Polska-USA, związanych z obroną stacji TVN przez ambasador USA w Polsce. Widać, że Żydowski kapitał instaluje się w mediach opiniotwórczych (…) nawet naczelnik państwa przycupnął, widać że tylko w stosunku do Putina są tacy odważni – mówi publicysta „Najwyższego Czasu!”.

Nasi umiłowani przywódcy zostali ofuknięci jak psiaki przez p. Żorżetę Morsbacherową, ujęła się za męczennikami z TVN-u. Jak wiadomo chodzi o to, że reporterzy TVN-u dawno temu przejeżdżali przez lasy koło Wodzisławia Śląskiego i tam zagadkowo odgłosy ich dobiegły i poszli za tymi odgłosami z kamerami i okazało się, że to były obchody urodzin Hitlera. Żeby hitlerowcy ich nie zagazowali zaczęli tam hajlować itd. – zaczął.

Jeden z hitlerowców doniósł że dostał 20 tysięcy złotych za zorganizowanie urodzin od jakichś tajemniczych mężczyzn, wśród których przynajmniej jeden mógł być powiązany z TVN-em (…) Warto przypomnieć, że urodziny Hitlera przypadają w kwietniu, a TVN czekał z nagraniem prawie rok – dodawał. Dlaczego tak się stało? Zdaniem Michalkiewicza miało zbiec to się z czasem z tym, że w USA rozpoczęto prace nad ustawą „447 JUST”.

Dlaczego pani Żorżeta? Tego oczywiście nie wiem, ale mogę przypomnieć, że właścicielem TVN jest p. David Zaslav z pierwszorzędnymi żydowskimi korzeniami, grupy Discovery, która kupiła TVN. Widać, że Żydowski kapitał instaluje się w mediach opiniotwórczych – mówił publicysta.

W dalszej części Michalkiewicz odniósł się do niedawnego listu ambasador USA do premiera Morawieckiego. Pani rządu powiedziała, że nie będzie odpowiadać. No niech by który odpowiedział, to by mu zaraz przypomnieli, nawet naczelnik państwa przycupnął, widać że tylko w stosunku do Putina są tacy odważni – dodawał.