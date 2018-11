Mieszkańcy Białegostoku oskarżani o antysemityzm! Dlaczego? Bo chcieli na osiedlu plac zabaw zamiast Muzeum Żydów!

Muzeum Żydów, którego powstanie było szeroko oprotestowane, ostatecznie nie powstanie Muzeum Żydów. Co ciekawe pojawiają się głosy wskazujące na antysemityzm mieszkańców. Lucy Lisowska z gminy żydowskiej mówi że z budowy się wycofano, bo „Gdyby muzeum powstało, jeszcze ktoś by je podpalił”.

Pomysł był taki by w starym budynku, przeznaczonym do rozbiórki, powstało Muzeum Żydów w Białymstoku, których przed II Wojną Światową było nawet ponad 50 procent. Mieszkańcy chcieli jednak by na miejscu starego budynku przy osiedlu powstał parking lub plac zabaw.

W związku z tym zorganizowali protest, który zgromadził wiele osób, dzięki czemu wycofano się z pomysłu utworzenia Muzeum. Stanowisko mieszkańców było bardzo ostre. Gdyby muzeum powstało, jeszcze ktoś by je podpalił – mówi Lucy Lisowska.

My chcemy żyć, jak w normalnych osiedlach. Mieć piaskownicę, żeby wnuki się gdzieś bawiły – mówiła w czasie protestu jedna z mieszkanek w rozmowie z Radio Białystok. Mieszkańcy którzy rozmawiali z dyrektorem Zarządu Mienia Komunalnego wskazywali że są przeciwni budowaniu w tym miejscu muzeum, nie podkreślali jednak, że chodzi o Muzeum Żydów.

Co by było, gdyby Polacy chcieli stworzyć muzeum tuż przy bloku w Jerozolimie? – pytali podczas protestu mieszkańcy. Z kolei w Internecie możemy przeczytać komentarze w stylu: Stworzyć muzeum? Już płacimy za renowację ich cmentarzy, może wystarczy.