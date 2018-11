Oficjalnie potwierdzone: Orlen będzie współpracować z Williamsem! Kubica nagrał okazjonalne wystąpienie [WIDEO]

– Z dumą informujemy, że PKN ORLEN został Oficjalnym Partnerem zespołu Williams Racing na sezon 2019 – informuje w oficjalnym komunikacie Orlen. O ile głosy o zaangażowaniu się koncernu pojawiały się już wcześniej, o tyle nie było to potwierdzone.

Robert Kubica wraz z nowym sezonem będzie kierowcą wyścigowym Williamsa. Polak od dawna starał się o to miejsce, co w końcu mu się udało. „Super Express” uważa, że pomógł w tym właśnie Orlen.

Koncern paliwowy zaprzeczał, by spotkanie dotyczyło współpracy, a jedynie przyszłości sportów motorowych w Polsce. Jednak w międzyczasie zespół z Grove poszukiwał sponsorów na kolejny sezon, zaś Orlen miał zaproponować konkretne, duże pieniądze. Media mówią o kwocie 100 mln zł za dwuletnią współpracę z Brytyjczykami. Oficjalne stawki nie zostały jednak ujawnione.

– Współpraca pomiędzy PKN Orlen i Williamsem to nowa era sportów motorowych w Polsce. Chcemy towarzyszyć Robertowi Kubicy w jego drodze powrotnej na szczyt – powiedział Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

– Miło mi powitać PKN Orlen jako partnera Williams Racing na sezon 2019. To szczególny moment, będziemy razem reprezentować Polskę. Trzymajcie za nas kciuki i do zobaczenia na torze – mówi Robert Kubica w okolicznościowym nagraniu.

