Strażnik Teksasu i strażnik Europy twarzą w twarz. Chuck Norris spotkał się z Viktorem Orbanem. „Liberałowie mnie nienawidzą, bardziej niż Trumpa” [VIDEO]

Co to było za spotkanie! Premier Węgier Viktor Orban i Chuck Norris spotkali się w Budapeszcie. Legenda sztuk walki przyjechał na Węgry w celu promowania instytucji dobroczynnej. W pewnym momencie prezydent Węgier powiedział mu wprost: „Liberałowie mnie nienawidzą, bardziej niż Trumpa”.

W Budapeszcie doszło do niecodziennego spotkania Victora Orbana z legendą kina akcji Chuckiem Norrisem. „Czytałem o tobie dużo, czuję jakbym już cię znał” – zaczął rozmowę Norris z premierem Węgier.

Jak widzimy na nagraniu aktor wyraźnie ucieszył się ze spotkania. Orban w pewnym momencie przyznał, że wie iż jest wrogiem numer jeden liberalnych mediów i polityków w Europie. Powiedział, że 90% komentarzy na jego temat jest negatywnych, a liberałowie go nie nienawidzą.

„Liberałowie mnie nienawidzą, bardziej niż Trumpa” – powiedział w rozmowie prezydent Węgier.

Co więcej twierdzi on, że niechętnych komentarzy na jego temat jest więcej niż podobnych komentarzy kierowanych do Donalda Trumpa.

Viktor Orban zabrał też Chucka Norissa oraz jego żonę na wycieczkę po Budapeszcie. W samochodzie stwierdził, że nigdy nie należał do elity i pochodzi z małej wioski i jest z niej dumny.

Poniżej nagranie.

“I’m a street fighter.” Watch PM Viktor Orbán with Chuck Norris in Budapest [VIDEO] pic.twitter.com/WbhkjbWwfG — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) November 29, 2018

Żródło: Twitter: Zoltan Kovacs

