Leclerc, Auchan, Biedronka czy Lidl nie będą go sprzedawać. Kaufland tak. Tradycyjny polski żywy karp wypadł z oferty wielu dużych sieci handlowych

Miłośnicy tradycyjnego, świątecznego karpia będą w tym roku mieli kłopoty. Sklepy sieci handlowych Leclerc, Auchan, Biedronka czy Lidl nie będą sprzedawać przed świętami Bożego Narodzenia żywych karpi. Będą dostępne w sprzedaży w sklepach sieci Kaufland.

Producenci karpi przewidują, że w tym roku żywy karp będzie dostępny na rynku tylko w niewielkich ilościach. Najłatwiej będzie go kupić bezpośrednio w gospodarstwach rybackich lub w mniejszych placówkach, ale jest zbyt mało czasu, by zorganizować sprzedaż na większą skalę np: na bazarach.

„W tym roku sprzedaż żywego karpia będzie wyglądać zupełnie inaczej” – oceniła Katarzyna Stachowicz z Gospodarstwa Rybackiego Jedlanka, prezes Oddziału Lubelskiego Związku Producentów Ryb w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim”

„– Kilka sieci zrezygnowało z żywego karpia na rzecz tacek, ale stało się to w ostatnim momencie. W tej chwili robi się spore zamieszanie na rynku. Przetwórnie nie zdążą się przestawić na tak duże ilości.”

Hodowcy będą sprzedawać żywą rybę i zapraszają do bezpośredniego kontaktu. – Zapewne będą to robić i w dzień, i w nocy – przypuszcza Stachowicz. – Zapewne będą próbować też nawiązać współpracę z mniejszymi placówkami, w których żywy karp wciąż będzie dostępny. Tyle że na pewno cena nie będzie tak atrakcyjna dla klientów jak w poprzednich latach. W supermarketach, które oferowały żywego karpia w promocyjnych cenach, ta ryba sprzedawała się bardzo dobrze.

Jest też zagrożenie, że gospodarstwom rybackim nie uda się sprzedać wszystkich ryb przez Bożym Naradzeniem. – Karp może zostać, ponieważ nie jesteśmy w stanie dokupić więcej samochodów, zorganizować kierowców, przeszkolić ludzi czy uzyskać niezbędne certyfikaty, aby samemu zorganizować sprzedaż żywych ryb na bazarach.

Pozostaje mieć nadzieję, że zgodnie z hasłem „Polak potrafi” znajdą się przedsiębiorcy, którzy wypełnią lukę powstałą na rynku.

Z deklaracji sieci handlowych cieszą się obrońcy zwierząt. – To informacja, na którą czekaliśmy od wielu lat – mówi Marta Włosek, prezes lubelskiej Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE. – Ryby, w przeciwieństwie do psa czy kota, w momencie zadawania im bólu nie wydają głosu, ale czują i cierpią tak samo. Prawa karpia są od lat jawnie łamane, pomimo ustanowionych jasnych regulacji w ustawie o ochronie zwierząt.

Źródło: „Dziennik Wschodni”