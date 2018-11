Lewacy wszystkich krajów łączcie się! Na koncercie Rogera Watersa w Meksyku wyświetlono przesłanie do Kaczyńskiego!

Lewacy wszystkich krajów łączcie się! Gwiazdy muzyki Bono, Mick Jagger i Roger Waters wyrazili sprzeciw wobec rzekomego łamania konstytucji w Polsce. Były członek Pink Floyd na ostatnim koncercie w Meksyku, znowu chciał uszczęśliwić KOD-orastów i totalną opozycję. Wyświetlając na telebimie przesłanie do Kaczyńskiego.

„Resist Kaczyński in Poland” – takie słowa wyświetlono podczas koncertu Rogera Watersa w Meksyku. Czyli po naszemu: Stawcie opór Kaczyńskiemu w Polsce.

Roger Waters nie pierwszy raz wzywanie do oporu wobec działań lidera partii rządzącej w Polsce Jarosława Kaczyńskiego. W sierpniu podczas jego koncertu w Gdańsku wyświetlono napis „Konstytucja, Konstytucja”.

Prawdopodobnie Pan Water nie am nic ciekawego do roboty i zachęcany przez wyznawców totalnej opozycji, od czasu do czasu wspomni coś o Polsce. Bo u nas, jak mówi Guy Verhofstad sami faszyści. Jak mu jeszcze Lech Wałęsa coś powie, a tłumacz jego mądrości przetłumaczy to Roger Water ze łzami w oczach zakrzyczy – Konstytucja! Tusk na prezydenta!

