Marine Le Pen wierzy w zmiany w UE. „Polska, Węgry, Włochy – możemy zmienić Unię”

Przewodnicząca Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen na konferencji w Paryżu wypowiedziała bardzo budujące słowa. Jak twierdzi eurosceptyczne siły w Europie mogą zmienić Unię od wewnątrz.

Przewodnicząca Zjednoczenia Narodowego Le Pen przekonywała, że Frexit nie musi być jedyną opcją dla Francji. Jej zdaniem od czasu gdy głosiła potrzebę zorganizowania referendum dotyczącego wyjścia Francji z UE, wiele zmieniło się w Europie.

„Dziś możemy zmienić UE od wewnątrz. Szwecja, Włochy, Polska, Węgry. Wtedy mieliśmy tylko dwie opcje: wyjść albo się podporządkować. Teraz mamy o wiele więcej możliwości”– tłumaczyła na konferencji.

Le Pen uważa, że w następnym rozdaniu jest szansa na zbudowanie Europy, która będzie się różnić od obecnej „totalitarnej” Unii.

Le Pen na konferencji wypowiedziała się na temat Ukrainy. Podkreśliła, że w 2014 roku na Ukrainie doszło do puczu, w wyniku którego do władzy doszedł człowiek o „wątpliwej moralności”, którego dodatkowo wspierają naziści. Jak twierdzi Le Pen Rosja nie stanowi zagrożenia ani dla Francji, ani dla Unii Europejskiej.

„Powinniśmy starać się o to, by Rosja zbliżyła się do Europy. Unia potrzebuje Rosji – przekonywała. Tym co w rzeczywistości zagraża Europie to ewentualny sojusz Putina z Chinami.”

Źródło: wpolityce.pl/ Le Monde