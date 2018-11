Nad Bałtykiem przechwycono rosyjskie myśliwce. Operację wykonały belgijskie samoloty stacjonujące na Litwie [VIDEO]

Cztery belgijskie F16, uczestniczące w misji NATO Baltic Air Policing, przechwyciły nad Morzem Bałtyckim rosyjskie myśliwce. O zdarzeniu, do którego doszło w środę, poinformowano na Twitterze Belgijskich Sił Powietrznych.

„Wczoraj F16 Belgijskich Sił Powietrznych, rozmieszczone obecnie w rejonie Morza Bałtyckiego, by chronić integralność przestrzeni powietrznej NATO, przechwyciły rosyjskie myśliwce (Flanker) lecące bez planu lotu” – czytamy w tweecie Belgijskich Sił Powietrznych, opublikowanym w czwartek wieczorem.

Operację wykonały belgijskie samoloty stacjonujące obecnie w Szawlach na Litwie.

Jak poinformowano na stronie internetowej belgijskiej telewizji RTL, z nagrania wideo opublikowanego na Twitterze wynika, że chodzi o rosyjskie myśliwce Su-27 (w kodzie NATO – Flanker).

Yesterday, #F16 @beairforce, currently deployed in the #Baltic Region 🇪🇪🇱🇹🇱🇻 to safeguard the integrity of @NATO airspace, intercepted #Russian Flanker Jets flying w/o flight plan. Our mission @BelgiumDefence is to protect your security pic.twitter.com/JBjFxSLXTc

— Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) 29 listopada 2018