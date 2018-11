Obrabował ich GetBack. Teraz rabuje ich państwo. Dramatyczny apel pokrzywdzonych

Wierzyciele – obligatariusze GetBack SA w restrukturyzacji apelują do prezesa UOKiK o umorzenie w całości kary finansowej w wysokości 5,05 mln złotych, nałożonej na spółkę decyzją UOKiK. Bo najpierw zostali okradzeni, a resztki majątku wierzyciela idą na… kary za tę kradzież!

„Jeżeli decyzja o nałożeniu kary administracyjnej na spółkę zostanie podtrzymana i wykonana, stanie się ze szkodą dla głównych poszkodowanych w tej sprawie – obligatariuszy niezabezpieczonych. Kara przyniesie natomiast pożytek Skarbowi Państwa. Warto przy tym zwrócić uwagę, że zobowiązania publiczno-prawne spółki i tak będą miały pierwszeństwo w zaspokojeniu przed wszelkimi innymi grupami wierzycieli i zostaną spłacone w 100 proc. w trwającym postępowaniu układowym GetBack SA w restrukturyzacji” – argumentują obligatariusze.

„Jak wynika z decyzji UOKiK, kara nałożona została za niewłaściwe praktyki windykacyjne spółki, które miały miejsce jeszcze przed otwarciem postępowania układowego. Tym samym, także wierzytelności UOKiK objęte będą układem na zasadach dotyczących wierzytelności publiczno-prawnych (100 proc. zaspokojenia). Tymczasem wierzytelności obligatariuszy niezabezpieczonych, nawet w przypadku wywiązania się spółki z układu, mogą zostać zaspokojone jedynie w ok. 24-33 proc” – czytamy w komunikacie.

„Rozumiemy zasadę ‘dura lex, sed lex’ – jednak przy założeniu, że karę ponoszą winowajcy, a nie poszkodowani. Tymczasem ci, którzy roztrwonili majątek GetBack, już w spółce nie pracują. W takiej sytuacji, gdyby doszło do egzekucji nałożonej decyzją UOKiK kary, straci ona w zupełności swój podstawowy sens wychowawczy względem tych, którzy roztrwonili majątek spółki. Dla Skarbu Państwa nałożona na spółkę kara to przysłowiowa +kropla+ w przychodach. Dla każdego z niezabezpieczonych obligatariuszy to kara finansowa za przewinienia, których się nie dopuścili, to kara niesprawiedliwa i krzywdząca.” – podkreślają obligatariusze spółki.

Pod komunikatem podpisały się: Obligatariusze Spółki GetBack SA w restrukturyzacji; Porozumienie Obligatariuszy GetBack S.A. i Stowarzyszenie Obligatariuszy Spółek KK.(PAP)