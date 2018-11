Organizatorzy szczytu G-20 robią żarty. Posadzili Władimira Putina obok saudyjskiego księcia Mohammeda Bin Salmana. (VIDEO)

Organizatorzy szczytu G-20 wykazali się poczuciem czarnego humoru. Na szczycie G-20 wyznaczyli rosyjskiemu prezydentowi Władimirowi Putinowi miejsce obok saudyjskiego księcia Mohammeda Bin Salmana, prawdopodobnie po to, by mogli wymienić się doświadczeniami w skutecznym usuwaniu swoich politycznych przeciwników.

Zarówno Putin jak i Mohammed Bin Salman są oskarżani przez międzynarodową społeczność o zlecanie morderstw swoich politycznych przeciwników na terytoriach obcych krajów. Wystarczy przypomnieć łączoną z Putinem sprawę Litwinienki lub ostatnią próbę otrucia Siergieja Skripala w Salisbury, czy goszczącą wciąż na czołówkach gazet sprawę zamordowania Jamala Khashoggiego w tureckim konsulacie, które według amerykańskiego wywiadu miał zlecić saudyjski książę.

Sądząc z tego jak obaj przywódcy powitali się na szczycie G-20, nie mają raczej nic przeciwko temu, by siedzieć obok siebie.

WATCH: President Putin and Mohammed Bin Salman shake hands and laugh before sitting next to each other at the G-20 summit https://t.co/ARRKebhfR5 pic.twitter.com/UnwufgeGGX

— CBS News (@CBSNews) November 30, 2018