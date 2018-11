PILNE! Polscy studenci zatrzymani na Cmentarzu Orląt Lwowskich zostali wypuszczeni

Trzej polscy studenci zatrzymani we Lwowie wracają do Polski; decyzją ukraińskiego sądu zwrócono im paszporty, a za incydent na Cmentarzu Orląt zapłacą karę w wysokości ok. 1200 zł – podał w piątek portal wpolityce.pl, powołując się na informacje przekazane przez ojca jednego z zatrzymanych.

W ubiegłym tygodniu we Lwowie zatrzymano trzech polskich studentów, którzy – jak informował zastępca mera miasta Andrij Moskałenko – chcieli odpalić race na znajdującym się na Cmentarzu Łyczakowskim Cmentarzu Orląt. Studenci zostali przekazani policji, a o incydencie poinformowano Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Zgodnie z informacją podaną przez wpolityce.pl studentom odebrano paszporty i zakazano opuszczania Lwowa. „Odpowiadali z wolnej stopy, więc uniknęli zatrzymania w areszcie. Musieli się jednak często zgłaszać na policję wskazując, gdzie się zatrzymali” – relacjonował portal.

W piątek portal poinformował, że studenci zatrzymani we Lwowie wracają do Polski. „Sprawa zakończyła się tym, że sąd nałożył na chłopaków grzywnę w wysokości ok. 1200 zł. Paszporty zostały zwrócone, ale nie możemy jeszcze opuścić Ukrainy, bo nadal widnieją w systemie związanym z zakazem opuszczenia kraju” – powiedział w rozmowie z wpolityce.pl jeden z rodziców studentów. Zaznaczył, że „dzięki dużej pomocy polskiego konsulatu, chłopcy zostali ukarani adekwatnie do swojego występku”. „Ale kosztowało to nas dużo nerwów i nieprzyjemności” – dodał.

O sprawę studentów w piątek pytany był szef polskiego resortu dyplomacji Jacek Czaputowicz na briefingu przed wylotem do Kijowa. „Liczymy, że ta kwestia będzie szybko rozwiązana. Nie widzimy podstaw do tego, żeby oni byli przetrzymywani i mam nadzieję, że szybko decyzja w tej sprawie zapadnie” – podkreślił.

W niedzielę ojciec jednego z zatrzymanych tłumaczył portalowi wpolityce.pl, że studenci udali się do Lwowa celem nagrania etiudy filmowej. „Przeprowadzili kilka wywiadów, nakręcili kilka miejsc. Pojechali też na Cmentarz Orląt. Na potrzeby realizacji filmu odpalili świece dymne w kolorach białym i czerwonym. Wywiesili także biało-czerwoną flagę. Miało to tworzyć pewien klimat miejsca. Tym bardziej, że byli tam w czasie 100. rocznicy obrony Lwowa” – mówił.

Cmentarz Obrońców Lwowa, znany jako Cmentarz Orląt stanowi wydzieloną część Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Znajdują się na nim mogiły uczestników bitwy o Lwów, poległych w latach 1918-1920. Rekonstrukcja Cmentarza Orląt i odbudowa ze zniszczeń jest zasługą pracowników firmy Energopol, którzy zaczęli porządkować teren zdewastowanego cmentarza w 1989 r. (PAP)