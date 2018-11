Prawosławny pop-pedofil został skazany. Dopuszczał się gwałtu tylko na chłopcach prawie 50 razy

Rosyjski pop, który dopuszczał się wielokrotnie przestępstw seksualnych na nastoletnich chłopcach został skazany na 17 lat więzienia. Ma na koncie udowodnionych 46 gwałtów, choć pierwotnie podejrzewano go o drugie tyle.

Andriej Tkaczenko, skazany za pedofilię pop od 2010 roku był dyrektorem gimnazjum prawosławnej w Jakucji w Rosji. Został zatrzymany w marcu pod zarzutem dwukrotnego przestępstwa seksualnego wobec dzieci.

W trakcie śledztwa kolejne ofiary ujawniały zbrodniczą działalność popa. Ostatecznie prawosławny duchowny został oskarżony o 87 przestępstw seksualnych. Ostatecznie udało się udowodnić mu 46 przypadków gwałtów. Został skazany na 17 lat pozbawienia wolności w więzieniu o zaostrzonym rygorze oraz grzywnę w wysokości 400 tys. rubli (około 24 tys. zł).

Ofiarami popa-pedofila padali chłopcy w wieku około 14 lat.

Najwyższy wyrok za pedofilię w Rosji przewidziany w prawie to 20 lat pozbawienia wolności. Pojawiły się jednak głosy, że wyrok dla prawosławnego duchownego jest zbyt łagodny.

Co ciekawe, sprawa nie wywołuje w ogóle zainteresowania mediami pokroju „Wyborczej”. Czy chodzi o to, że wszystkie ofiary są tej samej płci co napastnik? A może sprawa nie dotyczy katolickiego księdza, zaś poruszanie sprawy popa może „obrazić” kolegów z Moskwy?

Źródło: rt.com