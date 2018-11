Silne trzęsienie ziemi na Alasce. Duże zniszczenia (VIDEO+FOTO)

Silne trzęsienie ziemi nawiedziło rejon miasta Anchorage na Alasce. Trzęsienie miało magnitudę 7.0 w skali Richtera.

Do trzęsienia doszło około 17:30. Epicentrum było położone 40 kilometrów pod powierzchnią Ziemi i zaledwie 13 kilometrów od zamieszkiwanego przez 300.000 mieszkańców miasta Anchorage. Początkowo wydano ostrzeżenia przed tsunami ale ostatecznie zostało ono odwołane.

Na razie brak informacji o ofiarach, są jednak duże zniszczenia w szczególności w infrastrukturze drogowej.

This is what happened on the 6th floor of the Nesbett Courthouse during the Anchorage #earthquake. Both attorneys jumped under their desks. Evacuated the building after the shaking stopped. pic.twitter.com/dqHGPCv6XO

— Heather Hintze (@HeatherHintze) November 30, 2018