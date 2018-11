Szeremietiew szydzi z TVN. Napisał im tematy na kolejne antypolskie reportaże

Romuald Szeremietiew, polityk i były wiceminister Obrony Narodowej, napisał krótką podpowiedź dla stacji TVN na realizację kolejnych antypolskich reportaży.

Szeremietiew nie przepada za TVNem, a szczególnie za ich pracownikiem niejakim Bertoldem Kittelem. To własnie Kittel wraz z Anną Marszałek byli autorami artykułu, który fałszywie oskarżył go o nieprawidłowości i na lata przysporzył mu sądowych problemów, a przede wszystkich przykleił do niego fałszywą łatkę przekręciaża.

W rządzie Jerzego Buzka (1997-2001) Szeremietiew pełnił stanowisko wiceministra obrony. Został zawieszony, a następnie odwołany z tej funkcji na skutek publikacji Anny Marszałek i Bertolda Kittela w „Rzeczpospolitej” zarzucającej mu korupcję.

Proces w tej sprawie trwał od 2005; 24 października 2008 sąd I instancji uniewinnił go od głównych zarzutów: korupcji oraz zarzutu przekroczenia uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego. Sąd umorzył też postępowanie co do przekroczenia uprawnień w związku z przedawnieniem oraz skazał na grzywnę za bezprawne ujawnienie swojemu asystentowi, Zbigniewowi Farmusowi, tajemnicy państwowej.

Ostatecznie 8 listopada 2010 Romuald Szeremietiew został także uniewinniony od zarzutu bezprawnego ujawnienia tajemnicy państwowej.

Tak więc redaktor Kittel napisał nieprawdę. Także słynny reportaż z tzw. „urodzin Hitlera”, pokazujący jak to w Polsce rzekomo kwitnie faszyzm, to jego dzieło.

Romuald Szeremietiew postanowił pomóc Kittelowi i stacji TVN i podpowiedział jakie reportaże powinni teraz zrobić.

„Urodziny

Hermann Göring 12 stycznia

Joachim Ribbentrop 30 kwietnia

Heinrich Himmler 7 października

Joseph Goebbels 29 października

Tematy na reportaże „wcieleniowe” dla Superwizjera TVN”