To już nie jest Science Fiction. Pentagon inwestuje w egzoszkielety dla „superżołnierzy”

Armia USA przeznaczy 6,9 mln dolarów na rozwój eksperymentalnych egzoszkieletów, które mają zwiększyć siłę i wytrzymałość żołnierzy. Zdaniem ekspertów inwestycja jest częścią szerszej inicjatywy wyposażenia dla „superżołnierzy” – podała w piątek agencja Reutera.

Prace nad technologią poprowadzi firma Lockheed Martin, której projekt zwyciężył w konkursie zorganizowanym przez centrum badawcze amerykańskiej armii mieszczące się w Natick w stanie Massachusetts – NSSC. Uzyskana przez firmę nagroda zostanie przeznaczona na badania i rozwój egzoszkieletu Onyx w ramach dwuletniego kontraktu.

Technologia egzoszkieletu – noszonego na ubraniu mechanizmu wspomagającego ruchy użytkownika – rozwijana jest przez firmę Lockheed Martin na licencji kanadyjskiego B-TEMIA. Początkowo egzoszkielety miały pomagać ludziom z ograniczoną sprawnością ruchową, m.in. cierpiących na stwardnienie rozsiane czy chorobę zwyrodnieniową stawów. Menadżer technologii egzoszkieletów w Lockheed Keith Maxwell stwierdził, że testerzy nowego sprzętu wykazywali się dużo wyższą wytrzymałością.

Cena pojedynczego Onyksa ma się mieścić w przedziale kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Medyczny system szkieletu Keeogo od firmy B-TEMIA sprzedawany jest w Kanadzie za ok. 30 tys. dolarów – wskazała agencja.

Zdaniem Reutera technologia wykazuje dużą atrakcyjność w zastosowaniach wojskowych. Ekwipunek taki jak kamizelka kuloodporna, gogle noktowizyjne czy sprzęt radiowy jest niezbędny podczas działań, ale całość osprzętu operacyjnego może ważyć od 40 do 64 kg. Rekomendowany limit udźwigu to zaś ok. 23 kg. Eksperci cytowani przez Reutera wskazują, że żołnierze mogą przez to docierać na pole bitwy przemęczeni.

Według eksperta centrum CNA Stany Zjednoczone nie są jedynym zawodnikiem w toczącym się wyścigu technologicznym. Swoje wersje egzoszkieletów mają przygotowywać Chiny i Rosja. Rosyjscy badacze mieli pracować nad kilkoma modelami jednocześnie, a ostatnio przeprowadzać także testy terenowe w Syrii. (PAP)