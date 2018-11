Tort ze swastyką na eleganckich urodzinach. Nie w Polsce, tylko w Niemczech. Dlatego stacja TVN teraz szuka „tysięcy polskich nazistów” [VIDEO]

Jakby taka sytuacja miała miejsce w Polsce, to telewizja TVN miałaby orgazm za orgazmem. Ich żałosna próba pokazania Polaków jako faszystów i tort ze swastyką z wafelków, pozostanie na długi czas ich wizytówką. Dziennikarze musieli „szukać” nazistowskich znaków po lesie, a jak twierdzi sam organizator imprezy – ktoś musiał za to zapłacić 20 tysięcy zł. Tymczasem w Niemczech nie trzeba szukać po lasach tortów ze swastyka – wystarczy pójść na urodziny do pierwszej lepszej knajpy.

To nagranie to mokry sen całego TVN. Jakby to wydarzyłoby się w Polsce, tak by można pluć na Polaków ile wlezie, znieważać, wysłać material zagranicznym stacjom, ale niestety takie sceny tylko w Niemczech.

Na nagraniu widzimy, jak jeden tradycyjny Helmut kroi tort urodzinowy, a w środku widzimy nazistowską swastykę. Niemiec wyje z zachwytu i śmieje się dziękując znajomym za tak „pomysłowy” prezent.

Tak świętują Niemcy… . So feiert man in Deutschland. La fête à la "allemand".

NO COMMENTS. pic.twitter.com/7UwL3r2GXR — Thomas (@Thomas00821745) November 29, 2018

Oto jak całą sytuacje skomentowali internauci. Od razu tą sytuację połączyli ze stacją TVN.

Hej @tvn24. W Niemczech nie trzeba ustawek. — Damian 🇵🇱 👪 🤖 (@Rusin84) 29 listopada 2018

droższe niż układanie z wafelków i nie muszą się chować w lesie. — Adam Trusty (@trusty_adam) 29 listopada 2018

Jak widać takie gloryfikowanie nazistów i faszystów to u nich chleb powszedni. Co jednak robi stacja TVN? Oczywiście dalej wali swoje głodne kawałki i znów chce pokazać Polaków jako nazistów.

„Polskie służby specjalne mają zidentyfikowanych około dwustu niebezpiecznych neonazistów, a liczebność całego aktywnie działającego środowisko oceniają na około 600 osób” – mówił portalowi tvn24.pl jeden z ich ekspertów.

Ale to za mało. Antypolska organizacji pozarządowa „Nigdy Więcej” wskazuje na dużo większe liczby: kilka tysięcy faszystów i kilkanaście tysięcy osób pod wpływem ich ideologii. Tak… Faszyści, wszędzie faszyści… znaczy nie wszędzie – tylko w Polsce.

Czekamy z niecierpliwością na kolejny materiał TVN z urodzin, Hitlera, Himmlera i Goebbelsa.

Źródło: Twitter/ TVN24