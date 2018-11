Ziemkiewicz masakruje TVN. „Jakbym był Putinem, to nie mógłbym sobie wymarzyć lepszej telewizji w Polsce” [VIDEO]

Rafał Ziemkiewicz masakruje TVN i wypowiada się na temat ambassador USA. „Patrząc po programie, który nadaje TVN, to gdybym był Putinem, nie mógłbym sobie wymarzyć lepszej telewizji w Polsce, która by bardziej szczuła i skuteczniej wszystko destabilizowała” – stwierdził na antenie TV Republika.

Na początku programu „Polska na dzień dobry” Rafał Ziemkiewicz został zapytany o list, jaki ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce wystosowała do premiera Mateusza Morawieckiego. Popularny dziennikarz przypomniał przy tej okazji słowa Winstona Churchila, który powiedział, że dyplomata, zanim coś powie, powinien pomyśleć dwa razy.

„Najśmieszniejsze jest dla mnie to, że pani Georgette Mosbacher, która niewątpliwie nie ma żadnego doświadczenia w dyplomacji, pomyślała, że ona dobrze nam robi, że pomaga tym listem przestrzegając Polaków przed kolejnym zaliczeniem skórki banana i wywaleniem się na „d”, jak z przeproszeniem w sprawie tego, co w Ameryce nazwali – cokolwiek szalbierczo – Holocaust law – czyli nowelizacji ustawy o IPN karzącej za naruszanie dobrego imienia Polski – twierdzi Ziemkiewicz.

Ziemkiewicz podkreślił, że list w warstwie zewnętrznej dotyczył stacji TVN – należącej do amerykańskiego koncernu. Publicysta przypomniał, że z podobną interwencją ze strony USA mieliśmy do czynienia, kiedy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chciała nałożyć na TVN karę.

„To jest standard. Dyplomacja kanonierek. Jeżeli tam jeździmy i prosimy o Fort Trump, to też ma to swoje konsekwencje” – dodaje Ziemkiewicz.

Odnosząc się do samej stacji TVN podkreślił: „Patrząc po tym programie, który TVN nadaje, to jakbym był Putinem, to nie mógłbym sobie wymarzyć lepszej telewizji w Polsce, która by bardziej szczuła i destabilizowała wszystko bardziej skutecznie”.

Poniżej całe nagnie.

Źródło: TV Republika