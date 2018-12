Bandycki napad w Toruniu! Napadli na mężczyznę, skopali go i bili w głowę kluczem od zmiany kół!

Funkcjonariusze toruńskiej komendy poszukują dwóch mężczyzn, którzy dokonali rozboju oraz kradzieży. Sylwetki sprawców udało się uchwycić na nagraniach z monitoringu. Policja prosi o pomoc w ustaleniu ich tożsamości.

Do ataku doszło 8 czerwca bieżącego roku około godz. 19:00 w Toruniu przy ul. Jagiellońskiej. Dwóch napastników podeszło do poszkodowanego i wyrwało mu telefon, który trzymał w ręce. Gdy mężczyzna próbował odzyskać własność, bandyci zaczęli kopać go po całym ciele. Ofiara została uderzona w głowę metalowym kluczem do zmiany kół.

Sprawcom udało się uciec. Policji udało się dotrzeć do nagrań z kamer monitoringu, które uchwyciły wizerunek mężczyzn odpowiedzialnych za napaść. Funkcjonariusze proszą osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub rozpoznają osoby przedstawione na zdjęciach.