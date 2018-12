Hiszpania: Imigrant skatował lekarkę! Swoje zachowanie tłumaczył… religią

Lekarka z Linares została zaatakowana przez nielegalnego migranta z Pakistanu, po tym, jak próbowała udzielić mu pomocy. Sam zainteresowany tłumaczył w środę przed sądem, że powodem jego zachowania była religia.

Według Carlosa Garrido, prawnika ofiary, do incydentu doszło w poniedziałek o drugiej w nocy w ośrodku zdrowia Virgen de Linarejos. Napastnik czekał w poczekalni, gdy nagle rzucił się na ziemię i zaczął krzyczeć.

Świadkiem tej kuriozalnej sceny był stróż, który pomógł wstać mężczyźnie i posadził go na krześle. Nikt nie rozumiał, co się z nim dzieje, młody człowiek powiedział, że może porozumieć się po arabsku lub po włosku – dodaje prawnik.

W pewnym momencie napastnik wymierzył silny cios pięścią w twarz lekarki, która upadła na ziemię. Kilku obecnych na miejscu lekarzy natychmiast unieruchomiło agresywnego Pakistańczyka.

— Mag (@czarymarybum777) December 1, 2018

— Mag (@czarymarybum777) December 1, 2018