Jakubiak: Proponuję, żeby Korwin-Mikke, Liroy, Winnicki razem ze mną założyli partię [VIDEO]

Jak co piątek poseł Marek Jakubiak odpowiadał na pytania swoich sympatyków, i nie tylko, podczas live video na Facebooku. W kontekście nowo powstałej partii Federacja dla Rzeczypospolitej Jakubiak wymienił nazwiska Korwin-Mikkego, Liroy-Marca i Winnickiego, jako osób, które mogłyby wspólnie z nim tę partię założyć.

Jak ja wszedłem do Sejmu to jednym z pozytywnych zaskoczeń był Piotr Liroy-Marzec. Ja byłem zaskoczony jak poznałem go bliżej. Z Piotrem mamy plany – mówił Jakubiak.

To nie jest moje, ja tę federację buduje nie dla siebie, ja nawet nie chcę żeby ktoś myślał, że to jest moje. Ja po prostu wyprzedzam fakty i proponuje, żeby w jednym szeregu, razem ze mną, tę partię założyli liderzy tacy jak Janusz Korwin-Mikke, Piotr Liroy-Marzec, Robert Winnicki – kontynuował.

I dodawał: Ja sobie wymarzyłem, że staniemy w zgodzie i zbudujemy partię nazwaną Federacją dla Rzeczypospolitej i dla Rzeczypospolitej złączymy się w jedną organizację zachowując swoje odrębne byty. To jest proste, ale i bardzo trudne.

Poseł Jakubiak odniósł się też do osoby Adama Andruszkiewicza, który był w Kukiz’15, a obecnie głosuje tak jak PiS. Krążą takie (nieoficjalne – red.) informacje, że już w grudniu WiS będzie w PiS-ie – zdradził Jakubiak.