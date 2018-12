Kto dziś wygra finał 9. edycji „The Voice of Poland”? Na finał zlecą się gwiazdy [VIDEO]

Dziś wielki finał bardzo popularnego programu „The Voice of Poland”. To już 9 edycja. Nie zabraknie gwiazd. Finał to świetna okazja do pokazania się dla gwiazd. Według zapowiedzi gościnnie mają wystąpić: Doda i Amerykanka LP (Laura Pergolizzi) znana z przeboju „Lost on You”. Doda ma zaśpiewać „Nie wolno płakać”. Wystąpić mają także: zwyciężczyni 5 edycji Sarsa oraz zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018 Roksana Węgiel.

Na placu boju zostało 4 finalistów: Ania Deko, Natalia Zastępa, Marcin Sójka i Maksymilian Kwapień. Zwycięzca otrzyma czek o wartości 50 tys. zł oraz kontrakt płytowy.

Finał będzie podzielony na 3 etapy. W pierwszym każdy z finalistów zaśpiewa w duecie ze swoim trenerem cover angielskiej piosenki. Po tych występach widzowie zadecydują, który finalista odpadnie.

W drugim etapie pozostali trzej finaliści zaśpiewają znane polskie przeboje i znowu widzowie zadecydują, kto odpadnie.

W ścisłym finale dwójka finalistów zaprezentuje swoje debiutanckie single. O tym, kto wygra, zadecydują tylko widzowie.

Źródło: The Voice of Poland, Plejada