Lubisz słodkie wypieki z Biedronki i Lidla? Możesz mieć poważny problem! Zawierają rakotwórczy składnik!

Lubisz słodkie wypieki z Biedronki lub Lidla? Możesz mieć problem, okazuje się, że większość z nich zawiera bardzo szkodliwy dla naszego organizmu składnik – olej palmowy. Na portalu wykop.pl internauta „ziobro2” pokazał jakie wypieki z tych popularnych dyskontów mają niezdrowy dla naszego organizmu składnik.

„Uwaga na produkty z piekarni i Lidla oraz Biedronki. W szczególności chodzi o słodkie przekąski typu donuts, pączki, czy rożnego rodzaju drożdżówki – trzeba uważać też na „minie pizze” paszteciki oraz hot dogi. W wielu z nich znajduję się olej/tłuszcz palmowy” – pisze użytkownik wykopu.

„Ze znalezieniem oleju palmowego w czipsach czy jakiegoś batona to nie jest problem. Niestety składu drożdżówek czy pączków nie znajdziemy na stronie Lidla lub przed samymi produktami. Trzeba poszukać w sklepie – są przyczepione kartki gdzieś w pobliżu pieczywa. Łatwo więc się naciąć – dziś byłem na zakupach i poświeciłem kilka minut na zrobienie zdjęć” – dodaje internauta.

Przypomnijmy, że olej palmowy jest niezdrowy, sprzyja tyciu, zwiększa wydzielanie czynników zapalnych, u cukrzyków może akumulować tłuszcz w wątrobie.Ponadto powoduje on wzrost cholesterolu i przyczynia się do chorób układu krążenia. Podgrzewany do 200 stopni staje się rakotwórczy.

Jak się okazuje w Biedronce, w tych wypiekanych słodkościach możemy znaleźć niepożądany olej palmowy.

Chodzi o wszystkie donutsy, gniazdko wiedeńskie, Pao de deus, jagodziankę, croissant brioche, cookies ciemny, drożdżówkę z serem, pączka duet, pączka duo deco, pączka z marmoladą.

W Lidlu natomiast olej palmowy znajdziemy w Placuszku ze śliwkami, placuszku z budyniem, placuszku z nadzieniem wiśniowym. Tak jak w przypadku Biedronki wszystkie rodzaje donutsów także zawierają olej plamowy. Dodatkowo ten rakotwórczy składnik znajduje się jeszcze w cieście pomarańczowym, drożdżówce z serem i wszystkich pączkach.