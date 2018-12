Nadchodzi wielki finał. Już niedługo poznamy zwycięzcę „The Voice of Poland”. W grze zostali Zastępa, Deko, Kwapień i Sójka

Już niedługo poznamy zwycięzcę finału 9 edycji ulubionego przez Polki i Polaków programu „The Voice of Poland”. Poniżej prezentujemy 4 finalistów i ich trenerów.

Natalia Zastępa występowała w The Voice Kids. Ma 16 lat i pochodzi z Krapkowic. Uczy się w V LO w Opolu. Ukończyła szkołę muzyczną I stopnia w klasie wiolonczeli. Gra również na pianinie. Śpiewu uczy się w Krapkowickim Domu Kultury, w Jazz Centrum w Opolu i w Laboratorium Śpiewu i Mowy we Wrocławiu. Jej ulubieni pisoenkarze i zespoły to: Celine Dion, Beata Kozidrak, Coldplay i Pink Floyd.

Ania Deko to wokalistka która występowała w różnych telewizyjnych programach muzycznych m.in. w 4 edycji The Voice of Poland, ale wtedy żaden z jurorów się nie odwrócił. Wróciła i teraz dotarła do finału. Ania Deko występowała też z Beatą Kozidrak i zespołem Dżem.

Maksymilian Kwapień zaczynał swoja karierę jako członek chóru katedralnego. Miłośnik hard rocka. Wokalista zespołu KAC. Uważany jest za wielki talent. Inspiruje się twórczością Drake’a, The Weekend, Quebonafide czy Dawida Podsiadło. Pochodzi z Tarnowa.

32-letni Marcin Sójka pochodzi z Siedlec śpiewa mistrzowsko w tzw. klasycznym stylu świetnie wykorzystując swój „niebiański’ głos. Jest także świetnie odbierany przez publiczność.

Źródło: The Voice of Poland, Ona, ESKA, Gala.pl