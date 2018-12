Ofiary ISIS idą na wojnę z francuskim koncernem. Czy wielki biznes finansował terrorystów?

Jazydki, które były wykorzystywane jako niewolnice seksualne przez Państwo Islamskie złożyły wniosek do francuskiego sądu z prośbą o przyłączenie się do procesu karnego przeciwko francuskiemu koncernowi Lafarge. Firmie zarzuca się płacenie milionów euro na rzecz ISIS oraz współudział w zbrodniach przeciwko ludzkości.

Jak poinformowali prawnicy reprezentujący pokrzywdzone kobiety, wniosek ten dotyczy uczestnictwa cywilnego w procesie przeciw firmie Lafarge i ośmiu członkom jej zarządu.

Według Amal Clooney, która pełni funkcję pełnomocnika ofiar, proces ten sprawi, że głos wykorzystanych kobiet zostanie usłyszany. Jazydki będą także walczyć o uzyskanie odszkodowania.

Od sierpnia 2014 roku IS prześladowało jazydów w Iraku i Syrii, zmuszając ich do przesiedleń, dokonując egzekucji, porwań i doprowadzając do niewolnictwa seksualnego kobiet i dziewczyn – mówiła Clooney podkreślając przy tym, że sprawa ta będzie jasnym sygnałem dla korporacji, że ich współudział w międzynarodowych zbrodniach nie pozostanie bez konsekwencji.

Według francuskich śledczych Lafarge zaopatrywało ISIS w cement a także dokonywało dla nich zakupu ropy. W 2013 koncern miał wypłacić Państwu Islamskiemu 13 mln euro, w celu uzyskania zgody na kontynuowanie pracy należącej do tej firmy cementowni Dżalabija w północnej Syrii. Po raz pierwszy ośmiu członków kierownictwa firmy postawiono w stan oskarżenia w 2017 roku.