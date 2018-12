Paryż to już strefa regularnej wojny. Macron przestał panować nad swoją stolicą

Paryż obsunął się to strefy wojny w ciągu 3 tygodni protestów żółtych kamizelek. Francuska policja ponownie starła się z protestującymi we francuskiej stolicy, przy rosnących antyrządowych nastrojach, napędzanych podwyżkami podatków i cen paliw.

1 grudnia marsze odbywają się pod hasłem „w drodze do rezygnacji Macrona”. Policja używała gazu łzawiącego. Starcia pomiędzy organami ścigania i „gilets jaunes” (żółte kamizelki) kontynuowane są wokół kultowego dla Francuzów Łuku Triumfalnego.

Wcześniej w sobotę rano demonstranci próbowali również przełamać barykady blokujące drogę do pałacu prezydenckiego, zapalając ognie, rzucając kamieniami i przykrywając funkcjonariuszy organów ścigania symboliczną żółtą farbą.

Macron is a disaster: Approval rating drops to new low of 23% https://t.co/okCZNIIPmL

— Voice of Europe 🌐 (@V_of_Europe) 1 grudnia 2018