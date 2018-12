Tłumaczka migowa zaorała debatę o Brexicie. Zobacz najlepsze tłumaczenie w historii! [VIDEO]

Chyba każdy z nas czasem ma ochotę lekko się powygłupiać. Tym razem zrobiła to tłumaczka migowa. Jej występ był tak genialny, że zapewne przyciągnął wzrok wszystkich widzów, którzy zasiedli przed ekranami.

Jak czytamy w opisie filmu, który pojawił się na twitterze, kobieta tłumaczyła głuchoniemym widzom informacje dotyczące umowy Brexitu. Robiła to jednak w sposób kompletnie „nie do podrobienia”. Miny oraz gestykulacja rozbawiają do łez i jednocześnie idealnie obrazują całe polityczne zamieszanie. Osobiście bardzo chcielibyśmy zobaczyć występ tej tłumaczki również w polskich mediach. Mamy pewność, że wówczas polityczne dyskusje byłyby zdecydowanie ciekawsze.

The sign language interpreter doing the Brexit Agreement on BBC News is perfectly conveying the perplexing fuckery of this situation #Brexit #BrexitChaos pic.twitter.com/bA66SYMXqN

— Ell Potter (@Pottell) November 15, 2018