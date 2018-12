W Paryżu antypodatkowa rewolucja. Płoną policyjne suki. Bruk lata jak gołębie. I to Macron uczył Polski demokracji?

Nie kończą się starcia „żółtych koszulek” z francuską policją. Obywatelom protestującym przeciwko podatkom lewackie władze Paryża zakazały dziś demonstracji. Mimo to demonstracja się odbyła. „Żółte koszulki” walczyły z 5 tys. uzbrojonych po zęby policjantów.

Jak zwykle skończyło się latającym brukiem i płonącymi policyjnymi samochodami. A notowania urzędującego prezydenta Emmanuela Macrona pikują prawie do 20 proc. Pojawiają się pierwsze głosy, że to musi się skończyć dymisją rządu, a wcześniej wycofaniem z podwyżek cen paliwa. Przypomnijmy, że wyduszone w ten sposób z ludzi pieniądze mają iść na sojal dla Murzynów oraz na idiotyczną walkę z emisją dwutlenku węgla.

Oto jak wczoraj wyglądały ulice Paryża:

Tylko co oni chcą od tego porszaka?:

Breaking: Ongoing anti-Government protests and riots in Paris, France, have left over 100 people injured. At least 140 people have been arrested. pic.twitter.com/O1F3GjEN8Y

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 1 grudnia 2018