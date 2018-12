Francuska policja ma już dość pałowania demonstrantów. Macron chce użyć wojska? [VIDEO]

We Francji trwają protesty ruchu „Żółtych kamizelek”. Czy interweniujący dotychczas brutalnie francuscy policjanci staną po stronie protestujących? I czy jest to prawdziwy powód planów wprowadzenia stanu wyjątkowego przez Emmanuela Macrona?

Wczorajsze burzliwe protesty „Żółtych kamizelek” na francuskich ulicach, w których rannych zostało 65 osób, a 205 osób zostało aresztowanych skłoniły Emmanuela Macrona do rozważanie możliwości wprowadzenia stanu wyjątkowego we Francji. Pytanie czy prawdziwe powody nie są inne.

Interweniująca dotychczas wyjątkowo brutalnie francuska policja daje znaki, że ma dość pałowania.

When the police (CRS ) show solidarity with the #GiletsJaunes against the government's policy.. Macron's solution? He wants to deploy the Army (emergency state). Deaf and arrogant = danger for #Democracy . #France pic.twitter.com/xr2dxY9hW0

