Legenda Rocka, Ozzy Osbourne, nie wie co to Brexit? Lider zespołu hardrockowego Black Sabbath wyznał w wywiadzie dla „The Big Issue”, że nie wie, czym jest wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, bo jak twierdzi nie czyta gazet. „W zasadzie nie rozmawiam o polityce”- twierdzi.

Jak się wydaje, cała Wielka Brytania żyje nadchodzącym Brexitem, ale jak widać są wyjątki. Brytyjski muzyk i legenda rocka Ozzy Osbourne, który pochodzi z Birmingham, a od lat żyje w Los Angeles, bardziej skupia się na uczestniczeniu w reality shows czy dawaniu koncertów niż na krajowej czy europejskiej polityce.

W wywiadzie dla „The Big Issue” Ozzy Osbourne zaskoczył wszystkich. Muzyk wyznał bowiem, że nie wie do końca, czym jest Brexit, ponieważ nie interesuje się polityką i nie czyta gazet.

„Ludzie wciąż mnie o to pytają – czy tam jest to jakiś poważny problem? Co się w związku z tym stanie? Czy ludzie głosują za, czy przeciw, co się w ogóle dzieje?”.

„Nie czytam gazet i w zasadzie nie rozmawiam o polityce, ponieważ nie mam o tym pojęcia. Naprawdę nie rozumiem Brexitu” – dodał w wywiadzie Ozzy.

Inaczej do tego tematu podchodzi jego żona Sharon Osbourne. Na łamach „The Sunday Times” szczerze przyznała, że popiera wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

„Wracam do Anglii co 4-6 miesięcy, a ona przeistacza się w Hongkong. W tym małym kraju jest za dużo ludzi, NHS jest do bani i system edukacyjny jest do bani. Mówię: zadbajmy najpierw o naszych własnych rodaków. Nie mam nic przeciwko jakiejkolwiek religii czy osobie, ale kraj jest przepełniony” – szczerze przyznała.

Źródło: The Big Issue