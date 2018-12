Naukowcy alarmują: groźny wulkan w Europie wybuchnie. Za kilka dni spowoduje światową katastrofę?!

Naukowcy ostrzegają przed wybuchem wulkanu Katla, który jest zlokalizowany na Islandii. Jak tłumaczą eksperci nie umieją wyznaczyć, czy stanie się to za kilka miesięcy czy już za kilka dni, ale są przekonani że to się stanie. Skutki wybuchu takiego wulkanu byłyby odczuwalne na całym świecie.

Naukowcy ostrzegają, że kontynent prawdopodobnie zostanie sparaliżowany jeżeli chodzi o komunikację lotniczą. Obecnie Katla emituje nawet 24 kilotony dwutlenku węgla dziennie i jest pod tym względem trzecim wulkanem na świecie. To aż 5% emisji dwutlenku węgla ma świecie!

Przypomnijmy, że w 2010 r. mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją. Wówczas erupcja wielkiego wulkanu Eyjafjallajökull sparaliżowała ruch lotniczy prawie nad cała Europą.

Jeśli przewidywania naukowców się potwierdzą i wkrótce wybuchnie Katla, to sytuacja będzie dużo poważniejsza. Loty samolotów będą praktycznie niemożliwe ze względu na unoszący się pył wulkaniczny.

Jak podaje Daily Mail zdaniem naukowców, tym razem chmura pyłu nad Europą byłaby 3 razy większa niż w 2010 roku.

Wulkan Katla znajduje się pod pokrywą lodowca Mýrdalsjökull, co powoduje, że ciężko jest go zbadać. Wykryto jednak rosnące pokłady dwutlenku węgla, siarkowodoru i metanu pod lodem, co oznacza rosnąca aktywność wulkaniczną.

„Wewnątrz wulkanu zbiera się coraz więcej magmy. To dlatego wytwarza się tak wiele gazów. Jak pokazały wybuchy wulkanów na Alasce i na Hawajach, to znak, że wkrótce nastąpi erupcja” – stwierdziła badaczka Institute of Geophysics and Tectonics at Leeds University Evgenia Ilyinskaya na łamach The Sun.

Jak czytamy w brytyjskich mediach specjaliści nie potrafią określić dokładnej daty wybuchu. Jednak do erupcji może dojść za kilka lat, kilka miesięcy albo nawet kilka dni. Ostatniej erupcja Katly doszło 100 lat temu, a ten islandzki wulkan wybucha średnio co 50 lat.

„Nie umiemy powiedzieć, kiedy wulkan wybuchnie. To się jednak na pewno stanie” – ostrzega Sarah Barsotti , która pracuje jako specjalista ds. zagrożeń wulkanicznych w Icelandic Meteorological Office man łamach brytyjskiego The Sun.

