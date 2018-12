Obraz z kultowego „Allo, Allo” sprzedany za 15 tys. funtów! „Rzadki i ważny fragment historii” [FOTO]

Obraz fikcyjnego holenderskiego malarza van Klompa, który zyskał sławę dzięki kultowemu serialowi „’Allo ‚Allo” został wystawiony na aukcję. Słynne dzieło zostało sprzedane za 15 tys. funtów.

Obraz przedstawia na wpół roznegliżowaną, młodą kobietę, okrytą czerwoną narzutą, na tle ciemnej zasłony.

Jak donosi BBC, dzieło o wdzięcznej nazwie „Upadła Madonna z wielkim cycem” trafi do nowego właściciela w Nouvion, gdzie powstawał serial. Jego wartość znacznie wzrosła od czasu, gdy pierwszy raz trafił na aukcję w 2007 roku. Wówczas wynosiła ona 4 tys. funtów.

Malowidło uchodzi powszechnie za „rzadki i ważny fragment historii brytyjskim sitcomów”. Istotnie było ono ważnym elementem serialu, który bawił miliony. Przechwytywali je kolejni bohaterowie hitu stacji BBC, którzy planował zapewnić sobie za jego pomocą dostatnią przyszłość po zakończeniu wojny.

Upadłych Madonn było kilka. By obraz przetrwał wszystkie sezony serialu, wykonano kilka kopii. Przedmiotem aukcji był oryginał, który po zakończeniu prac nad serialem trafił do scenarzysty, Shauna Moore’a, który sprzedał go 11 lat temu. Pieniądze przeznaczył na cele charytatywne.