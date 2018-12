W odmętach feministycznego szaleństwa. Socjalistka rasy mieszanej nawraca białych kapitalistów na socjalizm [VIDEO]

Rebeca Maybury to 27-letnia ultrafeministka, która stara się naprawić niesprawiedliwości istniejące na tym nieszczęśliwym świecie, w związku z czym zajmuje się nawracaniem białych prawicowych mężczyzn na socjalistów. Jak wiadomo biały oznacza tyle, co korzystający z przywilejów rasowych, mężczyźni wykorzystują kobiety dla seksu, a kapitaliści zmuszają biedaków do pracy za niskie płace. Jest więc z czym walczyć.

Maybury, która nazywana jest także Mistress Rebecca, sama siebie określa mianem „socjalistki rasy mieszanej”. Jak mówi „zawsze była zafascynowana seksem i pojęciem wstydu wokół seksualności, w szczególności w odniesieniu do fetyszy”. „Uważam to za niedorzeczne, jak skryci są ludzie o fetyszach, ponieważ każdy je ma. Niektóre są po prostu bardziej ekstremalne niż inne. Dla większości ludzi fetysze są dość subtelne i wrażliwe” – mówi.

Maybury zajmuje się głównie „leczeniem” białych prawicowych mężczyzn. Na stronie womenintheworld.com czytamy, że Mistress Rebeca: „czerpie przyjemność z tego, że zmusza tych mężczyzn do zobaczenia sprzeczności między ich umiłowaniem silnych kobiet a poparciem dla partii politycznych, które aktywnie pracują nad ograniczeniem praw kobiet i ich upodmiotowienia”.

W najnowszym wywiadzie opowiada o swojej książce, którą właśnie wydała. Wiele z tej książki dotyczy tego, jak ludzie wykorzystują kwestie polityczne jako fantazję seksualną i jak bardzo jest to problematyczne. Jeśli naprawdę chce mnie uszczęśliwić (mężczyzna – red.), co jak twierdzi może zrobić, to co może sprawić że będę szczęśliwsza niż przemienienie go w socjalistę? – mówi.