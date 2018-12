Wojewódzki za jedną reklamę zgarnął 2,5 miliona zł! Hipokryta, wcześniej śmiał się ze „sprzedajności” kolegów po fachu

Hipokryzja to jedno ze słów, które dobitnie opisuje postać Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz – celebryta zawsze wyśmiewał „sprzedajność” swoich kolegów po fachu, jak się okazuje, sam nie widzi problemów w graniu w reklamach.

„Dostałem za pierwszą swoją reklamę, za jeden rok, 2,5 miliona złotych. Pokaż mi cwaniaka z naszej branży, który kiedy przyjdzie do Ciebie klient, a on odpowie – Nie, ja mam zasady” – mówił Wojewódzki w programie „Z tymi co się znają” prowadzonym przez Marcina Prokopa.

W blisko 30 minutowej rozmowie gwiazda telewizji TVN wielokrotnie podkreśla, że gra w reklamach wiąże się ogromnymi pieniędzmi i przez to też decyduje się na takie współprace.

„Zawsze się martwię, jak występuję w reklamach, że będę musiał pojechać do banku i te pieniądze wydać. Obaj chyba możemy bezczelnie powiedzieć, że nie narzekamy na brak ofert różnego rodzaju. I obaj możemy świadomie przyznać, że jesteśmy w tym bardzo selektywni” – mówił dumnie Wojewódzki.

Wcześniej jednak, na łamach mediów Kuba Wojewódzki wielokrotnie krytykował celebrytów między innymi za udział w płatnych wydarzeniach organizowanych przez producentów np. kosmetyków.

Równie mocno dostało się również Marcinowi Prokopowi, którego Wojewódzki wyśmiewał za prowadzenie imprez firmowych.

Teraz jednak okazuje się, że dziennikarz zupełnie zmienił optykę. Ogromne pieniądze jakie otrzymuje za reklamy, a obecnie jest ich aż trzy, „uciszyły” ostre opinie Wojewódzkiego.

