Wydano ostrzeżenia pogodowe dla siedmiu województw. A jaka pogoda czeka nas w poniedziałek 3 grudnia? [PROGNOZA POGODY]

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla siedmiu województw. Należy spodziewać się miejscowych opadów marznącego deszczu oraz mżawki. Opady mogą powodować gołoledź. O uwagę apeluje też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw: podlaskiego i lubelskiego oraz części województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego, a także dla południowych powiatów województwa śląskiego. IMGW prognozuje tam wystąpienie niewielkich opadów marznącego deszczu i mżawki, które będą powodować gołoledź.

O uwagę apeluje też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. „Także dziś #IMGW ostrzega przed marznącymi opadami. Wieczorem i w nocy może być ślisko na drogach we wschodniej Polsce. Uważajcie za kierownicą!” – napisano na Twitterze RCB.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

W nocy z niedzieli na poniedziałek IMGW prognozuje zachmurzenie przeważnie duże. W zachodniej połowie kraju opady deszczu, a we wschodniej, od Mazur i Suwalszczyzny przez Mazowsze po Małopolskę i Podkarpacie, okresami opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Temperatura minimalna od -4 st. na Podkarpaciu i Podlasiu, około 1 st. w centrum do 5 st. na zachodzie. Wiatr umiarkowany, na południu i nad morzem okresami porywisty, w porywach na wschodnim wybrzeżu do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 80 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i miejscami opady deszczu, jedynie początkowo na Podlasiu, wschodzie Mazowsza i Lubelszczyzny możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Na szczytach Tatr opady śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna od 2 st. na Podlasiu do 11 st. na Ziemi Lubuskiej, na południu Wielkopolski i na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie umiarkowany, południowo-zachodni. W rejonach podgórskich w porywach do 65 km/h, a wysoko w górach do 90 km/h.

Źródło: PAP