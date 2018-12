Bunt służb we Francji. Strażacy odwracają się plecami do przedstawiciela rządu Macrona, a policjanci nie chcą walczyć z protestującymi [VIDEO]

Emannuel Macron nie ma lekko, Prezydent Francji zbiera żniwo po problemach, które sam wywołał. Na ulicach Paryża trwa regularna walka, rząd rozważa wprowadzenie stanu wyjątkowego, a poparcie dla Macrona osiąga kolejne doły. Od Prezydenta odwrócili się nawet – i to dosłownie – przedstawiciele służb.

Jeszcze niedawno Emannuel Macron kreowany był na zbawcę Francji i Europy, światłego polityka młodego pokolenia, widać jednak że ewidentnie nie radzi sobie z prezydenturą.

We Francji rośnie niezadowolenie z rządów Macrona, na ulicach tysiące obywateli protestuje przeciwko podwyżkom podatków. Wcześniej protesty organizowali związkowcy, którzy byli niezadowoleni ze zmian w prawie pracy.

Tymczasem jak widać na nagraniu nawet strażacy odwrócili się plecami od wizytującego ich placówkę przedstawiciela rządu Macrona.

🆘‼👨‍🚒👍 #France: exemplary! During an official visit by a state representative of the #Macron government to the #Cholet fire department, an incident occurred, firefighters turned their backs on the guy, and then left the memorial service. pic.twitter.com/5kYBtyz16M

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) December 3, 2018