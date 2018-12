Jak bieda rośnie w Europie? Już co piąty Europejczyk pożycza pieniądze na opłacenie rachunków

Coraz większa bieda w Europie. 3 lata, temu co siódmy Europejczyk musi pożyczać pieniądze, aby mógł na bieżąco regulować podstawowe rachunki. Teraz, co piąty.

Wymyślone z górą pół wieku temu „państwo dobrobytu” odchodzi w przeszłość. W systematycznie zaczynają dołować gospodarki w których „socjał” i podobne programy skrępowały ludzką wolność gospodarczą.

Według raportu firmy Inturm, w najgorszej sytuacji są rodzice. Aż co trzeci korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania, aby wiązać koniec z końcem. Rodzice ponadto zapożyczają się, by kupić coś dla własnych dzieci.

„Podczas gdy coraz więcej osób jest w stanie odkładać pieniądze każdego miesiąca, powiększa się również grupa, która musi się zapożyczać, by zapłacić rachunki na czas lub kupić niezbędne rzeczy dla swoich dzieci – komentuje Krzysztof Krauze, prezes Intrum.

Najwięcej procentowo zadłużonych jest w Wielkiej Brytanii – prawie 30%.

Najmniej procentowo zadłużonych jest w Estonii – około 12%.

Według badań przyczyną takiego stanu jest także nadmierna rozrzutność ludzi, którzy w sytuacji postępującej niewydolności ekonomicznej krajów Unii, nie potrafią zarządzać swoimi budżetami domowymi.

Mentalność tych ludzi przyzwyczajonych do życia w socjalnym państwie się nie zmienia, natomiast zmieniła się sytuacja państw, których gospodarki po kryzysie w 2008/2009 r. nie są już tak zasobne. Do tego dochodzi natrętna reklama i łatwość zakupów online wywierające presje na zwiększenie zakupów, co w sumie powoduje coraz większe zadłużenie i finansowe kłopoty Europejczyków.

Źródło: Money.pl