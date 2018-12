Kompletna błazenada „totalnej opozycji”. Emeryci blokują występ Wojciecha Cejrowskiego

Lewactwo i totalna opozycja znów się błaźni. Tym razem „totalna opozycja” znów wynajęła emerytów by ci protestowali przed występem Wojciech Cejrowskiego w Nowym Kinie w Płocku. Wolne Miasto Płock i Akcja Demokracja ustawiły się w holu kina z napisami: „Stop mowie nienawiści” i „Warto być przyzwoitym”.

W Płocku gdzie na występie Wojciecha Cejrowski był komplet, „totalna opozycja” znów dała o sobie przypomnieć. Wolne Miasto Płock i Akcja Demokracja protestowali przed stand-upem popularnego komika i podróżnika.

Zarzucali mu, że ten niedawno spalił przed kamerą flagę Unii Europejskiej oraz mieli pretensję o akcję „Tęczowy Piątek” zainicjowaną przez Kampanię Przeciw Homofobii, którą nazwał na telewizyjnej antenie „pedofilskim atakiem w kierunku szkół” i „zboczonym piątkiem”.

Mówił, że „uczniowie są szkoleni do zboczonych czynności seksualnych”, że „jakiś zboczony dziad będzie opowiadał do dzieci o swoim zboczeniu”. Pokazał przed kamerą kartkę z tekstem: „Rodzice, zadzwońcie do szkoły upewnić się, że obleśny dziad nie przyjdzie jutro molestować waszych dzieci”.

Źródło: Gazeta Wyborcza