Koszmarna śmierć w pociągu. Wyglądała przez okno i straciła głowę

Do tragedii doszło w pociągu jadącym z Bath do Keynsham w Anglii. Inni pasażerowie tylko patrzyli na kobietę, która tragicznie zmarła. Wszystko przez to, że wychyliła głowę przez okno.

Jak podaje „Daily Mail” do tragedii doszło gdy pociąg zbliżał się do stacji. Zniecierpliwiona kobieta co chwila wyglądała przez okno.

Jak opisują to współtowarzysze podróży, po którymś „zerknięciu za okno” zobaczyli na nim ogromną ilość krwi. „Kobieta miała poważne uszkodzenia głowy. Na pomoc nie było szans” – relacjonuje brytyjska Policja Kolejowa.

W sprawie rozpoczęło się specjalne śledztwo. Ma wyjaśnić dokładny przebieg tragedii a także ustalić, jak to możliwe, że jakikolwiek obiekt znalazł na tyle blisko jadącego pociągu.

Źródło: Daily Mail