Świat na krawędzi wojny. Ministerstwo Obrony Ukrainy: od poniedziałku wzywamy rezerwistów

Ministerstwo Obrony Ukrainy ogłosiło, że od poniedziałku zacznie się pobór rezerwistów na dużą skalę. Ma to związek z wprowadzonym niedawno stanem wojennym.

W ramach zwiększania zdolności bojowych ukraińskiej armii, rezerwiści zostaną wezwani na maksimum 15 dni w przypadku szkolenia w jednostkach lub na 20 dni do ośrodków szkoleniowych. Zakłada się, że wszyscy wrócą do domów przed Nowym Rokiem i Świętami, czyli do 7 stycznia 2019 roku.

Powszechna mobilizacja zostanie ogłoszona tylko w przypadku gdy dojdzie do otwartej agresji ze strony Rosji. W takim przypadku wezwani zostaną wszyscy poborowi i rezerwiści.

W rejonach objętych stanem wojennym odbędą się szkolenia osób zdolnych do służby wojskowej. Będą trwały do 10 dni. W tym okresie ćwiczona ma być koordynacja działań między jednostkami ukraińskiej armii i batalionami obrony terytorialnej. Ma to zwiększyć zdolność do obrony tych regionów.

Stan wojenny na Ukrainie został wprowadzony 26 listopada i ma potrwać do 26 grudnia. Doszło do tego po aresztowaniu przez Rosjan trzech ukraińskich jednostek i ich załóg, po incydencie w Cieśninie Kerczeńskiej.

Źródło: UNIAN